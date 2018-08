Näitleja Hayden Panettiere läks lahku enda pikaaegsest kallimast

«Hayden ja Vladimir saavad omavahel kenasti läbi ja on siiamanai sõbralikes suhetes. Neil on teineteise elus tähtis roll ja nad tahavad, et see ka tulevikus nii oleks. Hayden on praegu Los Angeleses ning püüab välja mõelda, mis edasi saama hakkab,» lisas allikas MSNi vahendusel.

Ka näitlejanna ema Lesley Vogel kinnitas uudist reedel: «Ma arvan, et tema elus on praegu mitmed muutusel käsil, aga ma arvan, et need on positiivsed muutused. Ma arvan, et ta võtab natuke aega maha. Ta on juba mitu aastat «Nashville'i» kallal töötanud. Ta peab väikese pausi tegema ja välja mõtlema, mis on tema jaoks hea ja kasulik. Ma arvan, et kõik saab kenasti korda.»