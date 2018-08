Ühendkuningriigis on kuumalaine tapnud juba üle 650 inimese

Riikliku statistika keskuse kohasel suri kuumalaine tagajärjel ajavahemikul juuni kuni juuli 663 inimest, mis on suurem kui samal perioodil viimasel viiel aastal. Arstid on hoiatanud, et vanemad inimesed, kellel on neeru või südamehaigused, on eriti haavatavad, vahendas Metro.