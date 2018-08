Suureks võistluspäevaks on näitleja ja harrastussportlane Raivo E. Tamm valmis. «Mütsiga ei ole ma lööma tulnud ja tööd on tehtud,» räägib mees, kes eelmisel aastal osales poolpikal triatlonidistatsil, mille osas andis ta korraldajale nõusoleku ilma, et teaks, millega on tegemist. «Ära ma selle tegin ja nõustusin kohe ka täispikal Ironmanil osalema,» tunnistab ta, et pikalt järele ei mõelnud.



Raivo on treeninud triatleet Ain-Alar Juhansoni kavade järgi. «Need on head kavad, sest ühte kohta tiksuma ei ole ma jäänud ja tulemused on aina paranenud,» räägib Raivo, kes suure võistluse puhul pelgab kõige enam rattasõitu. «Kummid on rattal nö slikid, mustrita. Peaasi, et kukkumisi ei oleks.»



Raivo on viimase pooleteist aasta jooksul pidevalt kaalu kaotanud. «Poolteist aastat tagasi, kui trenniga alustasin, kaalusin 96,4 kilo ja täna kaalun 77,0,» avaldab mees maagilised numbrid ja tunnistab, et kaalub end iga päev.



Tihedad treeningkavad ja pidevad trennid võivad koduseid suhteid pingestada, kuid Raivol on kodus olukord parem, kui varem. «Sport on meid abikaasaga lähendanud, kuigi olen palju kodust ära olnud ja sedagi olen saanud teha tänu ämmale, kes meile väikest poega hoiab,» on Raivo tänulik. Näitleja abikaasa ja noorem tütar Rebecca osalevad Ironmanil vabatahtlikena ja jagavad võistlejatele jooki.



«Emotsioonid, mis on erinevate triatlonide finišhis saadud, on sõnulkirjeldamatud ja need annavad tunde, et oled midagi väärt,» on mees viimase pooleteist aasta jooksul kogetu üle uhke. «Nii mõnigi küsib ka, et milleks on mul seda vaja, aga inimesed ongi erinevad. Kaalukausil on aga siiski need, kes õnne soovivad, pöialt hoiavad ja kaasa elavad,» nendib ta tänulikult.



Järgmiseks plaanib mees Tanel Padarist eeskuju võtta. «Eks mulle on tehtud vihjamisi ettepanekuid, et järgmiseks võiks olla Tour de France'i publiku etapp, aga eks vaatab,» ei anna mees veel kindlat lubadust järgmise väljakutse osas.