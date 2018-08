SUUR GALERII Lühikesed seelikud, «kallis seks» ning kuhjaga huumorit ehk La La Ladies pani kokku enda bändil põhineva näidendi

Tüdrukutebändi La La Ladies, mille koosseisu kuuluvad Kethi Uibomägi, Diana Varik ja Inga Tislar, etendus kannab nime La La Wonderland. Tegu on muusikalise stand-upiga, mis räägib bändi kontserdite ajal juhtunud äpardustest.

Tanja Mihhailova: «Kallis seks» FOTO: Laila Kaasik

Fraasi «kallis seks» ütleb etenduse ajal Diana mängitud Tanja Mihhailova, viidates tüdrukutebändi seksikusele ja glamuurile.

Kahe vaatusega etenduse ajal saab näha, kuidas suhtuti ja suhtutakse ka praegu kolmest seksikast naisest koosnevasse bändi. Suhtumine on meeste poolt olnud seksistlik, kui mitmed purjus isalõvid kutsuvad naised otse lava pealt sauna, ning naiste poolelt armukade, kes suhtuvad triosse kui ohtu nende meheraasude osas.

Kethi, Inga ja Diana näitavad Kalle Sepa/Mart Toome kaasabil mitmeid erinevaid meesfänne, kes nendega koos lavale tikuvad. Vahet pole, kas tegu on firma eraüritusega või mõne muusikalise festivaliga. Alati on keegi, kes arvab, et nad sobivad lavale sama hästi (võib-olla isegi paremini) kui kolm lauljatari. Peale nende meesfännide koomilise kujutamise on neile pandud ka nimed, mis nende käitumist iseloomustavad. Ühe mehe nimi oli Lödinäpp vms.

Purjakil tegelased laval FOTO: Laila Kaasik

Aga ega naisedki erinevad pole. Trio kujutab purjus naisi, kes meestele sarnaselt lavale ronivad, või armukadedaid kontsertikülastajaid, kes peavad oma armsaid mehi La La Ladies liikmete eest kaitsma.

Erilise tähelepanu alla satuvad ka anonüümsed netikommentaatorid, kes viitsivad hommikul vara Kethi ja Diana kohta seksistlikke kommentaare kirjutada. Just nende kahe kohta, sest Wonderlandi etenduse ühe ideena on välja toodud ka see, et pesamuna Inga on bändis justkui "nähtamatu" ja temal on enda kohta kriitikat raske leida.

Peale netikommentaatorite pühendatatakse aega ka erinevat tüüpi fotograafide peale, kellega naistel on tulnud kokku puutuda. Ühte kirjeldati, kui hügieeni hülgavat ja skandaali otsivat tegelast, ning teist kui stuudiofotograafi, kes ei pelga küsida: Kethi, miks su nägu selline on?

Aga nalja ei teha vaid teiste üle. Naised parodeerivad ka ennast korralikult, mängides etenduse alguses abituid neitsikuid, kes omadega hakkama ei saa. Küll küsitakse nõu, mida kallimale sõnumis vastata, tahetakse abi WC külastamisel, küsitakse, kuidas juukseid kanda ning tahetakse abi mikrofoni paigaldamisel. Viimane tegevus on eriti põnev, sest see on välja mängitud, kui olukord, kus mees end peaaegu vastu naist hõõrub. Publik sai küll korralikult naerda, ning eks see huumorina mõeldud oligi (feministid, võite rahulikult olla).

Fotograaf oma tööd tegemas FOTO: Laila Kaasik