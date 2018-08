Aitab raseerimisest, naised! Moeajakiri Vogue ütles, et «põõsas» on tagasi!

Kubemekarvade alleshoidmine on taas populaarsust koguma hakanud pärast seda, kui näitleja Gwyneth Paltrow ütles 2013. aastal, et tema eelistab raseerimisele loomulikku vormi, vahendas The Sun.

Aastate jooksul on trendikas olnud enda jalgevahe raseerimine Brasiilia stiilis (enamus aetakse ära, kuid riba jäetakse alles), Hollywoodi stiilis (kõik aetakse kiilaks) ja on kasutatud ka erinevaid kaunistusi, kuid günekoloog Dr Eden Fromberg sõnas ajakirjale «Vogue», et üha enam ja enam patsiente soovivad rohkem kubemekarvu.

Ning Londoni karvade paigaldamise kliinik DHI Global on teada andnud, et üha enam ja enam naisi tahavad karvade taastamist pärast seda, kui nad on lasknud need laseriga eemaldada.

Staarid ja nende raseerimise valikud

Jennifer Lopez, 49

Laulja eelistab raseerimist vahatamisele, kuna viimane on tohutult valus. Ta ütles USA moe- ja iluajakirjale «Allure»: «Mulle ei meeldi vahatamine. Ma raseerin igaltpoolt. Ainuke asi, mida ma vahatan, on kulmud.»

Kim Kardashian, 37

Tõsielustaar sõnas ajakirjale «Allure»: «Ma olen armeenlane, seega loomulikult mulle meeldib lasereemaldus. Käed, bikiinipiirkond, jalad, kaenlaalused ... mu terve keha on karvutu.»

Miley Cyrus, 25

Lauljanna, kes eelistab naturaalset vegani elustiili, ei varja end ka fännide eest. 2015. aastal avaldas ta pildi enda roosaks värvitud kaenaalustest karvadest ning püksikute vahelt väljapaistvatest karvadest.

Gwyneth Paltrow, 45

Gwyneth Paltrow eelistas 90. aastatel Brasiilia stiilis raseerimist, kuid tunnistas hiljuti Ellen DeGeneresi saates, et eelistab nüüd 1970. aastaste stiilis «põõsast».

Ashley Graham, 30

Eelmisel aastal tunnistas Ameerika pluss-suuruses modell, et tal on «korralik põõsas». Ta ütles ajakirjale «Glamour», et naise kubemekarvad on seotud naise ja tema partneri eelistustega.

Cameron Diaz, 45

Näitleja kirjutas enda 2013. aastal avaldatud raamatus «The Body Book»: «Ma arvan, et permanentne lasereemaldus on hull idee. Kaaluge enda vagiinade täielikult riidesse jätmist, daamid.»

Emma Watson, 28

Intervjuus iluportaalile intothegloss.com sõnas Harry Potterist tuntud näitleja, et ta ei raseeri kunagi kõiki enda karvu ära, ning et ta armastab «Fur Oil» kreemi. See on toode, mis on mõeldud just kubemekarvade ilustamiseks.