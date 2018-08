Kuldgloobuse võitja, mitmekordne Superbowli võitja ja maailmakuulsa rokkbändi solist peavad täna sünnipäeva

Näitleja Martin Sheen, kes võitis Kuldgloobuse rolli eest sarjas «The West Wing», saab täna 78-aastaseks. Martin Sheen on Charlie Sheeni isa.

Viiel korral New England Patriotsiga Ameerika jalgpalli kõrgeima autasu võitnud quarterback Tom Brady tähistab täna enda 41. sünnipäeva. Brady on ainuke mängija, kes on võitnud Superbowli viiel korral ühe meeskonnaga.