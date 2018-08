Üledoosi teinud Demi Lovato tegi võõrutusravi osas otsuse

TMZ kirjutas, et Demi Lovato on nõustunud võõrutusravile minema ning läbirääkimised kliinikuga juba käivad.

Perele lähedal olevad allikad sõnavad, et pereliikmed on Demiga võõrutusravist rääkinud ja praegu peaks asjad korras olema. Pere viivitas ravist rääkimisega mitu päeva, kuna lauljal tekkisid üledoosist taastumisel mitmed probleemid, ja see oleks nende vahel vaid uue probleemid esile toonud.