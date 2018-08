Pildid ja video: katkirebitud lotopilet tõi siiski 58 miljoni naela suuruse võidu

Fred ja Lesley Higginsi pilet osutus 10. juulil võidupiletiks, kuid kui Fred Higgins läks esmalt seda poodi kontrollima, sai ta müüjalt, kelle nimi on Sean Grant, vastuseks, et pilet ei ole võidupilet, teatab bbc.co.uk.

«Otsin võidu toonud lotopileti kohalikust poest ja läksin järgmisel nädalal sinna kontrollima, kas pilet võitis midagi. Kui müüja selle masinast läbi lasi, ei näidanud see alguses võitu, kuid siis ilmnes, et pean piletit uuesti kontrollima. Müüja jõudis juba pileti kaheks tõmmata ja prügikasti visata, kuid siis sai aru, et sellel piletil on mingi võit. Kuna pilet oli vaid kaheks, siis olid sellel numbrid selgelt näha,» meenutas šotlane.