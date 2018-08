VIDEO Lavastaja Ain Mäeots avantüürist tüdrukutebändiga La La Ladies: me, kas teeme selle ära, või põrume täiega

Elu24 käis isiklikult Hansa hoovis toimunud etendust kaemas ning sai pärast kahte energiast pakatavat tundi ka kõik tähtsamad asjaosalised intervjuuks üles rivistatud.

Diana Varik, kelle jaoks oli see esimene kogemus näitlejana, sõnas, et ise ei saa veel aru, kuidas tal läks, aga kiitis kaaslaseid enda julgustamises. «Aga eks publik peab ise otsustama, kuidas mul välja tuli,» lisas Diana.

La La Wonderland esietendus Tartus, Hansa hoovis. Inga, Kethi ja Diana. FOTO: Laila Kaasik

La La Ladies on enda tegutsemise ajal palju kokku puutunud igasuguste veidrikega, kes lavale tikuvad ning kui mõned neist jõudsid ka etendusse sisse, siis kirjeldas bändi pesamuna Inga Tislar veel ühte seika, mis tal on eredalt meeles. «Üks isend, kes meil tänasest etendusest välja jäi, jooksis lavale, võttis mikri minu käest ära ja ütles (vene keeles), et ta on Lasnamäelt. See oli võib-olla selline korraks ohtlik ka, aga me oskasime selle naljaks pöörata ja läksime edasi,» rääkis Inga.

La La Wonderland stand-upi puhul on palju publikuga suhtlust, ning eestlaste reserveeritust ja vaoshoitust arvestades on alati võimalik, et publik ei tule esinejatega kaasa. Kuidas oldi selleks valmis?

Kethi Uibomägi: «Selles ei ole kahtluski, et nad meiega kaasa ei tule. Kui me teeme La La Ladies'tega kontserti, siis me suhtlema niikuinii publikuga, ja me tunneme publikut. Aga kõige hirmsam oli võib-olla see, kuidas see kõik omavahel jooksma läheb. Aga seda ei ole vaja karta. Inimesi ei ole vaja karta. Me kõik oleme inimesed. Me isegi ei mõelnud selle peale, et ei tule. Me valmistusime parimaks.»

La La Wonderland esietendus Tartus, Hansa hoovis. La La Ladies'i neiud ja Kalle Sepp. FOTO: Laila Kaasik

Ain Mäeots, kes võttis enda ülesandeks etenduse lavastamise, sõnas, et tüdrukud on talle viimaste nädalate jooksul õpetanud, kuidas enda tööd kirglikult teha. «Sellist energialaksu, millega nemad ... kui tihti ma pean teatris töötades ütlema, et võtame kokku ja teeme nüüd täie rauaga. Ma pean kubjas olema. Nendele tüdrukutele ei pidanud üldse nuuti andma. Nii kui kohe ütlesid, nad kohe tegid. Pseudoprobleeme ei tekkinud. Neilt on hästi palju õppida,» kiitis Ain Mäeots enda hoolealuseid.

Sellele lisaks rääkis Mäeots, et talle meeldis idee muusikalisest stand-upist, kuna tema arvates ei ole seda mitte kuskil maailmas enne tehtud. «Riske oli ka loomulikult. Ma ütlesin tüdrukutele, et «kas kõik või mitte midagi». Me, kas teeme selle ära või põrume täiega. Mingit vahepealset varianti pole,» ütles Mäeots.

Peale kõigi kolme La La Ladies bändi liikme teevad etenduses kaasa ka Kalle Sepp ja Mart Toome. Kui muidu saab neist laval näha vaid ühte, siis esietenduse puhul olid mõlemad laval olemas.

La La Wonderland esietendus Tartus, Hansa hoovis. Inga Tislar ja Mart Toome. FOTO: Laila Kaasik