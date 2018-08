Kuhu kadus maailmakuulus hiinlannast filmistaar Fan Bingbing?

36-aastane Fan on hiinlaste seas väga populaarne ja iga ta postitust hiinakeelsesse sotsiaalmeediassse jälgitakse, teatab news.com.au.

Ta viimane postitus hiinakeelsesse sotsiaalmeediasse Weibosse oli 23. juulil ja pärast seda on olnud vaikus.

Saatejuhi väite kohaselt on Fanil Hiina filmistuudioga kaks lepingut, millest üks on avalik ja teine salajane. Esimese lepingu kohaselt saab ta töö eest kümme miljonit jüaani (1,7 miljonit eurot) ja peab makse maksma. Teine on salaleping 50 miljonile jüaanile (8,5 miljonit eurot), mille pealt ta makse ei maksa.