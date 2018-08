Video: tõend ajarännaku kohta? Pseudoarheoloogide väitel on Vana-Egiptuse hieroglüüfide seas lennumasinatele viitavad märgid

Teoreetikute väite kohaselt on Egiptuses Abydoses asuvas vaarao Seti I, kes valitses umbes 1291–1278 eKr, templis näha lisaks tavapärastele hieroglüüfidele ka helikopterile, lennukile, kosmoselaevale ja tankile, viitavat märki, teatab express.co.uk.

Seti I tempel Egiptuses Abydoses FOTO: wikipedia.com

Pesudoarheoloogias anti neile märkidele nimeks Helikopteri hieroglüüfid. Arvatakse, et vanad egiptlased nägid neid futuristlikke masinaid ja jäädvustasid need oma kirjutistes.

Egiptuses Abydoses asuvas templis olev kirjutis, millel on väidetavalt viiteid lennumasinatele FOTO: Wikipedia.org

Ühe teooria kohaselt külastasid Vana-Egiptust inimesed tulevikust, et kiirendada inimkonna arengut. Teise teooria järgi saabusid meie planeedile teistelt planeetidelt pärit olendid, kellel oli mitmesuguseid lennumasinaid.

Need tulnukad olid valmis jagama meie planeedil siis tähtsat rolli mänginud vanade egiptlastega oma teadmisi.

Teoreetikud on veendunud, et ilma välise sekkumiseta ei oleks iidsed egiptlased osanud ehitada maailmaimede hulka kuuluvaid püramiide. Ka teised iidsed tsivilisatsioonid ei oleks maaväliste teadmisteta suutnud rajada kuulsaid ehitisi, näiteks Inglismaal Wiltshire'is asuvat monoliitidest ringi Stonehenge'i.

Hiljutisel UFO konverentsil Ühendkuningriigis Warministeris tehti ettekanne ka Helikopteri heiroglüüfide kohta.

Egiptuses Abydoses asuvas Seti I templis on väidetavalt viiteid lennumasinatele FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Selles öeldi, et need on väga selged kujutised, mis annavad vähe interpreteerimisruumi.

«Meil puuduvad kindlad andmed, kas kunagisi egiptlasi külastasid ajarändurid või teiste planeetide esindajad, kuid sümbolid räägivad enda eest. Miks vanad egiptlased panid oma teksti need sümbolid? Kui neil puuduks nendega kokkupuude, siis nad ei teaks neist mitte midagi ega oleks ka oma ülestähendustesse neid kirja pannud,» tõdeti konverentsil.

Skeptikute sõnul meenutavad Abydose templis asuvad märgid tõesti lennumasinaid, kuid vanade egiptlaste jaoks võisid need tähendada hoopis midagi muud.

Vaarao Seti I tempel Egiptuses Abydoses FOTO: Wikipedia.org

Veel arvatakse, et Helikopteri hieroglüüfidega kirjutise fotosid on digitaalselt töödeldud, et sellel olevad sümbolid meenutaksid helikopterit, lennukit ja raketti.