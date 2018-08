Washington Post: Donald Trump valetas juulis 16 korda päevas

Fact Checker on jälginud Trumpi kõnesid ja sõnumeid alates sellest, kui ta 20. jaanuaril 2017 presidendiks sai. Nüüdsesse statistikasse on kaasatud ka Trumpi tviidid, milles ta kas muudab tõde või täielikult valetab.

Washington Posti andmetel on Trump 2018. aasta juuli seisuga 558 päeval valetanud või moonutanud tõde 4229 korral. Ta on päevas keskmiselt valetanud 7,6 korda.

«Trumpi valetamine ei ole tegelikult midagi uut. Uudis on see, et USA president kasutab aina rohkem valesid. Uuring näitas, et Trump valetab kaks korda rohkem kui varem. Ta on viimase poole aasta jooksul valetanud sama palju kui terve esimese võimuloleku aasta jooksul,» teatasid Washington Posti esindajad.