Video: abikaasa andis naise armukese vanale seadusele toetudes kohtusse ja sai 8,8 miljonit dollarit

48-aastane ärimees Keith King andis sajanditevanusele Inglise seadusele tuginedes kohtusse ta naise armukeseks olnud Francisco Huizari ja kohus määrast, et Huizar peab maksma Kingile 8,8 miljonit dollarit, teatab msn.com.

Põhja-Carolina Durhami kohus võttis selles juhtumis arvesse vana seadust, millega sajandeid tagasi karistati abielurikkujaid. Selle seaduse kohaselt on naine mehe vallasasi.

See Inglismaal ja Walesis kuni 1857. aastani kehtinud seadus kehtib tänapäeval USAs Hawaiil, Mississippis, New Mexicos, Lõuna-Dakotas ja Põhja-Carolinas. Need nüüdsed USA osariigid olid kunagi Inglismaa asumaad.