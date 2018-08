Hiina buda munkade juhti süüdistatakse nunnade seksuaalses ahistamises

Xuencheng on oma kodumaal tuntud, tal on Hiina sotsiaalmeedias Weibos rohkem kui üks miljard jälgijat.

Uurimine näitas, et munk saatis nunnadele ähvardava sisuga sõnumeid ja manipuleeris nendega öeldes, et budistlike õpetuste kohaselt on nunnadel kohustus teda seksuaalselt rahuldada. Mees lisas, et seks on nende jaoks ka õppetund, et kas nad suudavad järgida budismis kehtivaid reegleid.