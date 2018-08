Kuninglik skandaal: õukonna iludus leedi Amelia püüdis päikest topless

Leedi Amelia Sophia Theodora Mary Margaret Windsor on St. Andrews'i krahvi ja krahvinna noorim laps ning teine tütar. Tal on vanem vend Edward ja vanem õde Marina-Charlotte.

Ta on 2015. aasta seisuga Briti troonipärilusjärjestuses 35. kohal. Kuna Amelia ema on katoliiklane, siis kõrvaldati tema isa pärilusjärjestusest. Ka Amelia vend ja õde pöördusid katoliku usku, seega on Amelia oma perekonnast troonipärilusjärjestuses ainus.