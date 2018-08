Catherine Zeta-Jonesi ja Michael Douglase tütar tunnistas midagi jahmatavat

48-aastane Zeta-Jones koos oma 15-aastase tütrega andis intervjuu väljaande Town & Country septembrinumbrile pealkirjaga «Modern Swan», teatab express.co.uk.

Catherine Zeta-Jones ja ta tütar Carys Zeta Cameron FOTO: David Goldman / AP/Scanpix

Ema ja tütar rääkisid oma elust, kuid ka suhetest. Staaride tütar Carys tunnistas, et ta ei teadnud pikka aega, et ta isa, praegu 73-aastane Michael Douglas on kuulus näitleja.

Michael Douglas ja ta tütar Carys nooremana FOTO: Christopher Peterson / Christopher Peterson/BuzzFoto.com/Scanpix

«Lapsena arvasin, et mu isal on pannkoogikohvik. Ma tõesti ei teadnud, et ta on näitleja. Ausõna, ma ei teadnud,» lausus tüdruk intervjuus.

Zeta-Jonesi teatel ei saanudki tütar seda teada, kuna lapsepõlves elas ta Bermudal, olles kaugel Los Angelese ja New Yorgi filmimekadest.

Caryse sõnul ei taha ta oma kuulsate vanemate varjus elada või nende kuulususe peal liugu lasta.

«Minu isa suguvõsas on mitu näitlejat, see on omamoodi Douglaste dünastia. Ma ei taha end sellega siduda, kuna siis võidakse arvata, et ma ei pea ise üldse midagi tegema. Tahan näidata, et ma suudan iseseisev olla ja palju korda saata, kuid ma ei taha sellega üle pingutada. Nii või teisiti jään ma oma kuulsa ema Catherine'i ja isa Michaeli lapseks,» lausus Carys.

Catherine Zeta Jones ja Michael Douglas oma laste Caryse ja Dylaniga, kui nad olid nooremad FOTO: Lewis Whyld / AP/Scanpix

Carys lisas, et nii nagu ta kuulsaid vanemaid, on ka teda jälitanud kõmufotograafid. Tema jaoks oli see alguses raske, kuid hiljem muutis ta nende suhtes meelt.

«Nad võivad isegi metroos jälitada. Mäletan ühte juhtumit, olin umbes kuueaastane ja kõmufotograafid ehmatasid mind. Olin pikka aega nende tõttu ärevil, kuid vanemaks saades sain aru, et ma ei peaks laskma end nende tõttu häirida, sest nad ei kao mitte kuhugi. Pean keskenduma sellele, kes ma olen ja kelleks saada tahan,» jätkas staaride laps.

Catherine Zeta-Jones sõnas Town & Country intervjuus, et 15-aastane tütar Carys ja 17-aastane poeg Dylan on suurepärased lapsed, kes saavad hakkama väga erinevates ja vahel ka keerulistes olukordades.

Catherine Zeta-Jones FOTO: VALERIE MACON / AFP/Scanpix

«Tean, et olen oma lapsi õigesti kasvatanud. Olen nende üle väga uhke. Mind ärritab alati, kui kuulsate inimeste lapsed ei oska käituda ja on ülbed. Igatahes minu lapsed on saanud peaaegu sõjaväelise kasvatuse ja nad ei ülbitse. Nad ei käitu nagu teismelised tavaliselt käituvad, üritades näidata, kui jonnakad ja tähtsad nad on. Ma ei käitunud teismelisena oma emaga halvasti ja seda ei tee ka minu lapsed,» selgitas Zeta-Jones.

Michael Douglasel on käsil uue filmi «Ant-Man and The Wasp» reklaamturnee.

Michael Douglas FOTO: Ian West / PA Wire/PA Images/Scanpix

Sellega seoses andis ta intervjuu, milles rääkis ka oma poja Cameroni narkosõltuvusest ja vangistusest.

«Mu vanemal pojal Cameronil oli aastaid sõltuvus, kuid ta sai sellest üle. Ta elu ja tervis on jälle korras. Ta sai 1,5 aastat tagasi vanglast välja ja temast on saanud filmitegija,» lausus staar.

Cameron Douglase ema on austerlanna Diandra Luker, kellega Michael Douglas oli abielus 1977 – 2000. Cameron Doglas sündis 1978. aastal.