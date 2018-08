Viljandi peielised, Monika Kuzmina asub auto kõrval paremal, mummulises pluusis FOTO: Kaader videost

Odessas surnud Viljandi meeste kaks päeva kestnud peiedel, mis lõppesid seitsmele leinajale kaineris, osales ka värvika minevikuga endine noorpoliitik Monika Kuzmina (38).

Endine rahvaliitlane ja tänaseni EKRE ridadesse kuuluv Kuzmina on näha meediasse jõudnud videol, kus matuselised lasevad Chevrolet Camaro rattail nii kaua all ringi käia, kuni rehv lõhkeb. Videoklipp tipneb sellega, et seltskond näitab kaamerasse keskmist sõrme ja saadab kogu Eesti meedia v***u.

Elu24le saadeti ka väljavõte Kuzmina Facebooki postitusest, kus ta süüdistab ajakirjanikke valeväidetes ning surnud meeste au rüvetamises. Samas selgitab ta üle käte läinud peiepidu.

Kui Elu24 helistas Kuzminale ja palus tal oma süüdistusi ning käitumist selgitada, naine keeldus. «Mul on väga kiire,» sõnas ta napilt. «Postitus oli vaid sõpradele mõeldud. Mina ei võta juba aastaid meedias sõna.»

Samuti keeldus Kuzmina pakkumisest, et ta võib vastused meie küsimustele saata meili teel.

Kuzmina sattus meeda suurema tähelepanu alla 2010. aastal, kui ta Viljandi Lounge’i klubis ühele teisele Monikale rusikaga vastu vahtimist virutas ning juhtum jõudis politseisse. Sel ajal kuulus ta ka Viljandi volikogusse.

Prokuratuur leidis toona, et kriminaalkorras karistamata naise kohtu alla saatmine pole otstarbekas, sest tema käitumist on võimalik mõjutada ka kriminaalkaristuseta. Nii määrati karistuseks 7000-kroonine rahatrahv.

Viljandi volikogust astus Kuzmina juunis tagasi ning sügisel ta sinna enam ei kandideerinud.

Alates 2003. aastast EKRE ridadesse kuuluv Kuzmina on väikeettevõtjast turundus- ja meediategelane. Ta on portaali Head Uudised peatoimetaja, mille kohta on ta ise öelnud, et tegemist on Eesti esimese heade uudiste portaaliga.

2014. aastal osales ta Kanal 2e tele-eksperimendis «Seotud», mille kangelannadeks olid viis tavalist eesti naist. Neile kõigile anti kaamera ja paluti poole aasta jooksul filmida iseennast ja oma perekonda. Kaamerast sai neile justkui salapäevik, millele pihtida oma muresid, rõõme, unistusi ja hirme.

Tõsielusarja «Seotud» esitlus. Monika Kuzmina. FOTO: Tiit Mõtus

Kuidas aga sattus endine särav noorpoliitik käest läinud peiedele? Kinnitamata andmetel on ta ühe lahkunu sugulane.

Skandaaliga lõppenud matustest on tänaseks teada, et juuli keskel Odessa hotellitoas esialgsetel andmetel narkootikumide tarvitamise järel surnud kahe mehe peied kestsid laupäeval ja pühapäeval.

Politsei sai öörahu rikkumise pärast väljakutse pühapäeval. Kainerisse viidi seitse inimest, kellest ühe narkoproov osutus posiitiivseks. Talle määrati rahatrahv 200 eurot.