Harri Kingo astub väljapressijale vastu: ma pole iial pornot vaadanud

Postimees kirjutas mõne nädala eest, et sagenenud on e-maili teel saadetud kirjad, milles ähvardatakse, et inimese arvutis on pahavara, mis on tema tegevust jälginud ja salvestanud – sealhulgas pornovideote vaatamise hetkedest. Kirjas on lisatud, et kui inimene paar tuhat dollarit tasumata jätab, siis avalikustatakse video inimese privaatsetest hetkedest.