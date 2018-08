Whigfield saatis We Love The 90s fännidele meigivaba video

48-aastane Whigfield on Taani laulja, kelle 1994. aasta hittlugu «Saturday Night» sai kiirelt suureks ülemaailmseks hitiks. Laulja on oodatud külaline paljudel festivalidel ja tähtsündmustel.

Tallinna lauluväljakul 23.-25. augustil toimuval festaril We Love The 90s esineb terve rida üheksakümnendate staare. Rahvast tantsutavad veel No Mercy, Nana, Loona, La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.