SUUR GALERII: tantsu, mürtsu ja naeru - vaata, mida Madonna ja Rihanna staartantsijad Eestis korda saatsid

Terve möödunud nädala kostus Jõelähtme vallas tantsu ja mürtsu, sest vaid mõned kilomeetrid Tallinnast väljas oli ennast sisse seadnud Camp of Hip-Hop tantsulaager. Kohal olid ka tantsumaailma tipud, kes on tuuritanud koos Madonna, Rihanna, Will Smithi ja paljude teistega.