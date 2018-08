Naine sai viis aastat tagasi teadmata kadunuks jäänud tütrelt kirja

«Tahame kõikidele sõpradele ja lähedastele teada anda, et oleme Emily'st kuulnud,» kirjutas ta Facebooki. «Meil ei ole hetkel rohkem infot jagada. Täname armastuse ja toetuse eest, mida te olete me perele pakkunud.»

Kohalikud ametivõimud on hakanud asja uurima, et teha kindlaks, kas kirja saatja oli tõesti Emily Paul.

Pam Massimiani sõnul reedab kirja sisu, et see on kirjutatud tema tütre poolt, ent ta ei soovi detaile hetkel avalikkusega jagada. «Ma olen üpris kindel, et see on temalt,» sõnas naine väljaandele Panama City News Herald.