Politsei kaitseb puudega naist rünnanud poisse

Poiste grupp tegi pärast rünnakut 49-aastase puudega naise taga poseeritult pilti. Rünnak toimus möödunud reedel Bury St Edmundsis, Suffolkis. Šokeeriv pilt jõudis edasi Internetti, kus seda jagati ka muuhulgas Facebookis, vahendab Metro.

Nelja noore teismelise rünnak FOTO: Scanpix

Neli poissi, kaks vanuses 17 ja kaks 15, arreteeriti pärast reedest intsidenti, kuid said kiiresti kautsjoni vastu vabaks. Nüüd on nad aga pärast tapmisähvardusi pöördunud politsei poole, kuna nad kardavad enda turvalisuse pärast. Üks poistest tähistab peagi enda 16. sünnipäeva ning tema ema ütles, et intsident võib nüüd peole varju heita.

Ta ütles MailOnline'ile: «Me ei saa rääkida sellest, mis nädalavahetusel toimus, kuid minu poja nimi lekitati Internetti ja me oleme saanud ähvardusi. Me andsime sellest politseile teada ja oleme nüüd nende kaitse all. Kui keegi tuleb nüüd meie koju probleeme tekitama on meil olemas number, kuhu me saame helistada, ja politsei tuleb otsemaid siia. Me ei vaja seda praegu. See on tema 16. sünnipäev ja terve pere on siin, et pidu pidada.»

Pargipink, mille juures rünnak aset leidis FOTO: Scanpix

Ühe poisi isa viis aga oma poja koheselt politseijaoskonda ning käskis tal kõik üles tunnistada. Selle järel pani ta poisi koduaresti. Isa rääkis, et tema 16-aastane poeg kõndis Bury kesklinnast koju ning jalutas läbi pargi, kui nägi enda kahte sõpra. Nemad ärgitasid teda ühinema poseerima jahu ja munaga kaetud naise taga. Poiss lahkus kohe pärast seda, kuid tunnistas enda vanematele kõik üles, kui see pilt hakkas Internetis ringi käima.

Poisi isa rääkis: «Pole mingit varianti, et ta järgmised kaks nädalat ilma minuta välja läheb. Seda nii selleks, et tal silm peal hoida, kui ka, et kaitsta teda inimeste eest, kes tahavad talle kätte maksta.»

Ühe 17-aastase poisi kasuema sõnas kohalikule lehele: «Ta ei ole huligaan, vaid käitus selles olukorras rumalalt.»

Pärast seda, kui vanemad ja politsei poisside kaitseks välja astusid, võttis meedias sõna ka rünnaku ohvriks langenud naine, kes poiste käitumist laitis. «Ma ei arva, et see oli aktsepteeritav, kuid ma ei taha, et pinged selles piirkonnas suureneksid. Ma pean olema ettevaatlik, kuidas ma asjadega tegelen. Inimesed on minu ümber just kampadesse kogunenud,» rääkis 49-aastane naine.

Naine oli pärast rünnakut tõsiselt traumeeritud, kuid ei saanud füüsiliselt viga.

Eile sõnas linnavolikogu liige Paul Hopfensperger, kes esindab linnaosa, milles park asub: «Ma olin täiesti šokeeritud sellest, mida ma nägin. Paistab, et tegu on väikese poistegrupiga, kes tahavad kogu aeg probleeme tekitada. Nagu ma aru saan on tegu väga haavatava inimesega, ja et poisid tegi seda, mida nad tegid, on šokeeriv ja kurbust tekitav.»

Ta lisas: «Tegu on toreda linnaosaga, kus elavad head inimesed, aga siin on ka neid, kes korraldavad jamasid enda antisotsiaalse käitumise ja narkootikumidega. Politsei järelvalve puudumine selles kogukonnas on hetkel suur probleem.»