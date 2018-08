Rootsi modell sööb iga kuu kuus kilo šokolaadikreemi, et saada maailma suurim tagumik

Göteborgist pärit 24-aastane Natasha Crown on tahtlikult juurde võtnud 24 kilo, et saada endale maailma suurim tagumik. Naine ütleb, et selle suurus muudab ta seksikaks ja annab lisajõudu, vahendas Daily Mail.

Natasha, kes väidab, et tema tagumiku ümbermõõt on praegu 180 cm, on viimastel aastatel söönud vaid pitsat ja pastat ning kuni kuus kilo Nutella šokolaadikreemi, et võtta juurde võimalikult palju kaalu. Igal hommikul, kui Natasha, kes on juba praegu teinud kolm tagumikku suurendavat operatsiooni, ärkab, vaatab ta enda tagumikku ja kuigi see on juba praegu tohutult suur, siis ütleb ta, et ta tahab veel suuremat.

Tema võimas ahter on talle Instagramis toonud juba 80 000 jälgijat, kes modelli tegemistel silma peal hoiavad.

A post shared by Natasha Crown (@natasha_crown_official___) on Jul 29, 2018 at 2:13pm PDT

Et saada endale maailma suurim tagumik sööb Natasha šokolaadijäätist ja suurtes kogustes toitu, et kaalu juurde võtta. Siis aga laseb arstidel igalt poolt mujalt endal rasva eemaldada ja tagumikku lisada, et see veel suuremaks teha.

«Ma olin 20, kui ma läbisin enda esimese protseduuri. Ning jah, ma ütleksin küll, et mul on kinnisidee,» sõnas naine 2017. aastal antud intervjuus. «Võib-olla on mul keha düsmorfia või midagi, aga ma ise küll ei tunne, et see oleks nii suur. Ma tahan kindlasti suuremat.»

A post shared by Natasha Crown (@natasha_crown_official___) on Jul 23, 2018 at 2:13pm PDT

24-aastane modell oli Göteborgis üleskasvades õnnelik ning teiste laste seas populaarne. «Kui ma olin teismeline, siis hakkas mu keha muutuma. Ma sain rinnad ja suurema tagumiku. Ma armastasin enda keha nii väga. Pärast seda olen ma teinud kolm tagumikku suurendavat operatsiooni ning ka rindu suurendava opi. Sellele lisaks olen suurendanud ka huuli ja teinud muidu protseduure. Ma lihtsalt armastan seda tunnet, mida suurem tagumik mulle pakub. Kui ma kõnnin, siis ma tunnen, kuidas see võdiseb ja võdiseb ja võdiseb, ning ma ajan end sellega kiima. See on vist parim tunne üldse. Mu tagumik paneb mind tundma seksikana ning annab lisajõudu,» rääkis Natasha.

A post shared by Natasha Crown (@natasha_crown_official___) on Jul 29, 2018 at 5:27am PDT

Kuid mitte kõik ei ole Natasha valikutega elus sama rahul kui naine ise. Tema vanemad on korduvalt palunud, et ta lõpetaks enda keha muutmise, sest ideaalse keha tagaajamine võib halvasti lõppeda.

Natasha sõnas: «Nad mõtlevad minu tervisele ja paluvad mul enda tulevikule mõelda, nagu, kas ma ise tulevikus ka pere soovin ja muud sellised asjad. Neil on raske mind muutumas näha. Mõnikord on nad väga õelad olnud ja öelnud, et ma näen välja nagu lehm. Nad ei mõista, miks ma seda teen, ja ma ütlen neile: kuidas te saate oma tütrele nii öelda? Praeguseks ma olen loobunud nendega vaidlemast ja öelnud: okei, teie arvake, kuidas tahate, aga mina jätkan, sest see on mulle ja see teeb mind õnnelikuks.»

A post shared by Natasha Crown (@natasha_crown_official___) on Jul 27, 2018 at 2:29pm PDT

Aga mitte kõik tema Instagrami jälgijad ei ole positiivselt meelestatud ning arvavad nagu tema vanemad.

«Sa oled rõve. Sa oled kõndiv õudusunenägu. Su huuled, su keha, su aju, su silmad jne on lihtsalt kohutavad,» kirjutas üks.

«Kui ma peaksin hommikul üles ärkama ja see nägu vaatab mulle sealt vastu, siis ma riivin endal tagumiku maha,» lisas teine.

Ja kolmas kirjutas lihtsalt: «See on haige».