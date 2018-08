Prostituudi rollis tuntud Billie Piper saab kolmandat korda emaks

Billie Piper ootab enda kolmandat last poiss-sõbra Johnny Lloydiga. Kuigi see 35-aastasele näitlejale juba kolmandaks lapseks, siis tema muusikust poiss-sõbrale on see esimene. Billie ja Johnny on koos olnud kaks aastat, vahendas Metro.

Billie Piper FOTO: Scanpix

Veebruaris sõnas Billie, et ta tahaks endale suuremat pere. «Ma tahaksin endale hästi palju lapsi,» tunnistas naine ja lisas, et tema jaoks on maagiline number neli. «Mina olin üks neljast lapsest ning see on kurnav nii vanematele kui lastele. Mulle meeldib idee kaosest.»

Billie Piper FOTO: SolarPix / Scanpix