Eesti Laulu uus juht Tomi Rahula: Eestil on võimalus pigem muusikaga läbi lüüa kui lavashowga

Küll aga näeb Rahula, et on kohti, mida annab veel arendada ja paremaks teha, kirjutas MENU .

«Eesti Laulul peab hästi oluline osa olema muusikal, ma saan aru, et tänapäeval on show oluline ja showd tehakse, aga see ei ole primaarne. Primaarne on hea muusika ja Eesti võimalused suures pildis on ikkagi oma muusikaga läbi lüüa kui pigem meeletu lavashowga," sõnas Rahula ning tõi ühe näitena välja Portugali 2017. aasta võiduloo.