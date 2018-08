Sel nädalalõpul on Hispaanias ja Portugalis oodata tapvat kuumust

Senine Euroopa soojarekord mõõdeti 1977. aastal Kreekas Ateenas ja see oli 48 kraadi.

Sel nädalal võib see kuumarekord puruneda, kuna Põhja-Aafrikast liigub kõrgrõhuala Euroopa suunas, tuues kaasa kuuma õhumassi. See mõjutab eelkõige Hispaaniat ja Portugali, vähemal määral Prantsusmaad, Itaaliat ja Kreekat.

Meteoroloogid hoiatasid, et need temperatuurid on isegi hispaanlaste ja portugallaste jaoks liiga kõrged.