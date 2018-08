Briti teadlaste arvates on Bermuda kolmnurga laevade kadumiste taga «tapjalained»

«Tavaliselt tekivad tormid põhja- ja lõunakaares, kuid kui lisada siia veel torm, mis on tekkinud Florida lähedal, siis on kindel, et laevade jaoks muutub see mereala ohtlikuks. Sealsed lained on kõrged ja võimsad, murdes laevu nagu tikke pooleks. Mida suurem laev, seda enam võib laine ta hävitada. Väiksemad laevad on fleksibiilsemad ning võivad selles «pesumasinas» isegi pääseda. Kui laev on «tapjalaine» haardes, võib ta uppuda 2 – 3 minutiga,» selgitas teadlane.