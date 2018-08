Neiu oimetuks löönud memmeka sugulane õigustab: tal ei ole kunagi kallimat olnud

The Sunil õnnestus kontakti saada naist näkku löönud mehe sugulastega, kes ütlesid, et 20-aastane Liam Holmes ei ole vägivaldne ning et tal ei ole kunagi tüdruksõpra olnud.

Liam jäi kaamerate ette laupäeva varahommikul Essexi ööklubi «Faces» ees, kus on näha, et tal on noore naisega sõnavahetus, mille jooksul mees naist kahel korral näkku lööb ja mille järel naine teadvusetult maha kukub. Tüdruku nime ei ole avaldatud, aga selgitati välja, et ta on 18-aastane.

Liam lööb 18-aastase neiu pikali FOTO: Kuvatõmmis videost

Pärast seda, kui video rünnakust postitati Internetti, kuulis intsidendist ka Liami ema, kes poisi koheselt Ilfordi politseisse viis.

Üks lähedane sugulane ütles The Sunile: «Ta oli ööklubis grupiga, kes tähistasid sünnipäeva. Tema emale räägiti videost ja ta ei olnud õnnelik. Tema pere arvab, et ta on korralik poiss, kuid tal ei ole kunagi tüdruksõpra olnud.»

Holmesi pere kommentaaridest tundus nagu nad oleksid rünnakut õigustanud, kuna poissi provotseeriti. Tema ema Cathy sõnas: «Neil on turvakaamera pilt sellest, mis juhtus ööklubi sees. See ei vabanda seda, mida ta tegi. Ta ei ole siin kannataja pool, aga teda provotseeriti. Inimesed hindavad teda videoklipis nähtule, kuid ta ei ole pätt. Internetti postitatud video, kus ta seda tüdrukut lööb, jätab temast väga halva mulje, kuid see on vaid osa sellest, mis juhtus. Ta ei teeks seda ilma põhjuseta.»

Ööklubi, mille eest intsident aset leidis FOTO: Internet

Arsenali jalgpalliklubi fänn Liam elab Thamesi jõe lähedal koos oma ema ja 84-aastase vanaemaga. Pärast ema operatsiooni hoolitseb Liam tema eest. Liam ei ole oma isa, kes kannatab dementia all ja ei tunne ära oma pereliikmeid, näinud kaks aastat.

Üks sugulane ütles: «Ilma vabandusi otsimata langeb temale pere sees suur vastutus, mis on ilmselt ka põhjus, miks ta tegi seda, mida ta tegi. See oli talle vaid teiseks korraks seal klubis käia. Ta oli seal koos grupi inimestega, kes tähistasid sünnipäeva. Tema ema nägi pühapäeva hommikul, et tal on selja peal suur arm. Liam ütles, et ta kukkus maha. Siis räägiti emale sellest videost ja ta ei olnud õnnelik. Tal oli viimane kord pahandus, kui ta oli 13-aastane. Mingi grupp kiusas teda koolis ja ta kaitses ennast väikese noaga. Asi lõppes kohtus. Terve pere on selle intsidendi pärast pettunud.»

Videos on näha, kuidas Holmes lööb 18-aastast tüdrukut pärast seda, kui Liam ja tema sõber verbaalselt ahistasid gruppi tüdrukuid. Liam lööb naisele kaks korda vastu lõuga, mille järel 18-aastane neiu selili maha kukub.

18-aastane ohver pärast rünnakut FOTO: Kuvatõmmis videost

Tüdruk lebas teadvusetult enda vereloigus viis minutit. Neiu sõnas hiljem: «See tüüp käis ringi ja kutsus klubi ees olevaid naisi paksudeks libudeks. Tema ja mingi teine tüüp surusid grupi naisi vastu seina ja ütlesid, et löövad neid. Ma ütlesin talle, et ta nii ei teeks ja peaks lihtsalt ära minema, kuid siis ta sai vihaseks. Mind löödi viieks minutiks uimaseks. Ainuke asi, mida ma mäletan, oli see, et ma lebasin maas ja veri oli kõikjal. Haiglas uuriti ega mul peapõrutust pole. Mul on suus mõned haavandid ja kehal sinikad.»

Tüdruk väitis ka, et Holmes lõi ühte tema sõbrannat. «Ta lõi teda mitmel korral jalaga ning ta kehal on nüüd sinikad,» rääkis tüdruk.