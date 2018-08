Raadiohääl Erik Morna: mul pole aimugi, kes end räppar Nublu nime taga peidab

Morna tunnistas «Vikerhommikus», et tema ei tea, kes Nublu tegelikult on. «Ma tean, et ta on ilmselgelt andekas, vaimukas ja maitsekas tüüp, kes oskab sõnu seada ja julgeb laval esineda, kuigi kamuflaažis. Mis ta päris nimi on, see mind ausalt öeldes eriti ei huvita,» ütles Morna MENU vahendusel.