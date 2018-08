Ojulandi ja naabrimehe kähmlus päikeseloojangul võttis kriminaalse pöörde

Elu24 võttis ühendust Põhja prefektuuriga ning küsis, kuhu on uurimisega jõutud ning kas kedagi on ka üle kuulatud? Vastas prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik: «Avalduses kirjeldatu kontrollimiseks alustati kriminaalmenetlust.»

Lisades: «Uurimine on alles algusjärgus ning hetkel pole kedagi kahtlustatavana üle kuulatud. Uurimise üldandmeid saab aga avalikustada alles pärast kohtueelse menetluse lõppu.»

Elu24 proovis ühendust saada ka Kristiina Ojulandiga, ent pole siiani poliitikult vastust saanud.

Möödunud juunis tekkis naabritevaheline tüli Ihasalus seetõttu, et Ojulandi kaks väikest koera ründasid naabri last, kes sõitis jalgrattaga. «Mu naabrite lapsuke ei oska maal elada. Ta ei tea, et siin pisikesed koerad ongi lahti,» õigustas end Ojuland.

Kristiina Ojulandi kommentaar. FOTO: Kristiina Ojuland / Facebook

Vahejuhtumist rääkis Ojuland toona oma Facebooki telekanalis OKTV. Naine kirjeldas, et naaber väänas ta kätt, kuid poliitik ise andis ka korralikult vastu. «Ma ei ole ju lihtsalt niisama tüdruk, ma lihtsalt tõmbasin talle T-särgile augu sisse,» seletas Ojuland.

Kristiina Ojulandi vigastatud käsi. FOTO: Kristiina Ojuland

Ent vahejuhtumi osas hakkasid sõna võtma ka teised. Kõrvalküla Neeme elanik Karin rääkis, kuidas Ojulandi koertega on juba aastaid probleeme olnud. «Möödujate riideid on puruks puretud, mille peale Ojuland lasi kiirelt aia alumise ääre kinni ehitada, et koerad välja ei saaks. Ilmselt kuidagi ikkagi saavad,» kirjeldas ta.

Ilmnes, et paljud külaelanikud on veendunud, et nende armsate olevuste näol on tegu psüühiliselt haigete koertega. Selline kirjeldus Ojulandile aga mokka mööda ei olnud.