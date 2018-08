Video: USAs abielluvad identsed kaksikvennad identsete kaksikõdedega

24-aastaste Zack ja Nick Lewani sõnul on nad alates lapsepõlvest olnud lahutamatud. Seda on olnud ka meeste kihlatud, samuti 24-aastased Krissie ja Kassie Bevier.

Kuigi esimene paar abiellub 3. augustil, toimub nende pulmapidu 4. augustil, mis on teise paari pulmapäev, kuna siis saavad nad olla koos ühel suurel peol, mitte ei pea eraldi pidusid korraldama.

Krissie Bevier sõnas, et vähemalt pulmapäevad on eraldi, sest kui ollakse kaksikud, siis ei olegi eriti midagi enda oma.

Põhjus selles, et mõlemad õed kaitsevad Michigani ülikoolis doktorikraadi ja valmistuvad selleks koos.

Kahel paaril on hiljem plaanis osta paarismaja, et nad saaksid elada teineteise lähedal.

«Kuigi oleme paljus sarnased, teeme kõik erinevat tööd ja meil on erinevad hobid, kuid meie erinevused on tegelikult tugevused. Teiste juures on alati midagi uut ja huvitavat avastada,» laususid identsetest kaksikutest ameeriklased.