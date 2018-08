Telemeteoroloog pani ta kehakaalu kritiseerinu paika

Sõnumis oli: «Sa kas langetad 12 kilogrammi kehakaalu või lõpetad küljega seismise. Näha on, et sul on liigseid kilosid. Sinu sotsiaalmeedia piltide järgi tean, milline sa varem olid. Võta end käsile, lõpeta süsivesikute söömine ja langeta kaalu,» teatas Stephen Hayesi nimeline mees oma tviidis.