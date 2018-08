We Love The 90s avaldas Eesti esinejate uhke nimekirja

Sel aastal neljandat korda toimuval retrofestaril esineb terve rida üheksakümnendate hitimeistreid. Rahva panevad tantsima Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.