Mis juhtus? Endine seksisümbol Jessica Simpson on tundmatuseni muutunud

36-aastane Jessica Simpson on tunnistanud, et on jojo-dieeditaja. See tähendab erinevate dieetide järgmist, mis lubavad lühikese ajaga kiiret kaalulangust.

Küll aga viivad sellised dieedid sageli hoopis selleni, et kaal tuleb tagasi kiiremini kui alanes ning lisandunud kilodest on juba palju raskem vabaneda. Sellega satutakse surnud ringi, millest on väga keeruline välja murda.

Samuti on Simpson varasemalt meediale tunnistanud ka seda, et kahetseb mõningaid ilukohendusi, mis ta teinud on. Näiteks on ta välja toonud, et kahetseb oma huulte suurendamist.

Selline nägi Jessica Simpson välja kunagi:

Jessica Simpson. FOTO: Glenn Weiner / Stargaze Media Photos / SCANPIX / Code 21475

Selline näeb ta välja nüüd: