Tom Cruise oli üllatunud, et internetis vaadatakse pornofilme

«Sain Tom Cruise’iga kokku, et arutada uue filmi teemal. Ta teatas, et tahaks märuli asemel mängida romantilises komöödias,» meenutas Apatow.

«Seth ei olnud siis veel kuulus ja teda ei tuntud. Sellepärast ma ta kaasa võtsingi, kuna mul oli vaja kedagi, kes mind Cruise’iga kohtumisel assisteeriks ja nüansse meelde jätaks. Ka Cruise arvas, et Seth on vist mingi suvaline tegelane,» meenutas Apatow.

«Seth hakkas järsku rääkima pornofilmidest ja Tom Cruise’il vajus selle peale suu lahti ning ta küsis, et kas tõesti on internetis pornofilme ja inimesed vaatavad neid. Seth vastast, et nii see on,» meenutas režissöör Apatow jutusaates.