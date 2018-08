Autogrammist abieluni: David Hasselhoff abiellus endast peaaegu poole noorema fännitariga

David Hasselhoff on tunnistanud, et ootas ettepanekuga, sest muretses nende suure vanusevahe pärast. «Sa ei abiellu, kui tahad kellegagi koos elada. Sa abiellud aga, kui sa ei suuda ilma temata elada,» sõnas näitleja.

See on Hasselhoffi kolmas abielu. Näitleja on varasemalt abielus olnud Catherine Hicklandi ning Pamela Bachiga, kellega koos on tal tütred Hayley ja Taylor.