Sacre bleu! Prantslane hakkas valmistama sinist veini

«Selle veini kangus on 11 protsenti, mis tähendab, et see ei ole väga kange. Sel on puuviljane maitse, tunda on kirssi, passioonivilja ja murakat. Naistele peaks see eriti maitsema. See on ideaalne suvejook, mida juua koos hea seltskonnaga suvisel õhtul basseini ääres või rannas,» sõnas Le Bail.