Aasta muusikasündmuse tiitli võitnud Intsikurmu Festival avalikustas lõpliku programmi

3.-4. augustil toimuval festivalil astub üles üle kolmekümne artisti meilt ja mujalt. Selleaastase festivali välismaised peaesinejad on Kiasmos, Big Freedia, Ghostpoet, Conner Youngblood, Antoha MC, Suff Daddy & The Lunchbirds ja Clap Your Hands Say Yeah.

Islandilt pärit duo Kiasmos, kelle üks liikmetest, BAFTA-võitjast helilooja Ólafur Arnalds, on täna Islandi üks enim hinnatud ja nõutud esineja. Aastas üle saja kontserdi andev bounce muusika kuninganna Big Freedia häält võib kuulda nii Beyonce kui Drake lauludes ja kes on muuseas koos oma tantsijatest koosneva tiimiga laiema publikuni toonud maailmakuulsaks saanud tantsustiili twerkimine. Briti helikunstnik Ghostpoet, eklektiline USA multi-instrumentalist Conner Youngblood, Berliinist pärit hip-hop muusika produtsent Suff Daddy koos The Lunch Birds eksperimentaalse orkestriga ja esimest korda Baltikumi väisav Clap Your Hands and Say Yeah.