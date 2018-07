Teadlased avastasid, et Giza Suure püramiidi sügavuses on elektromagnetilise kiirgusega alad

Selle alusel leiti, et see 137 meetri kõrgune struktuur tõenäoliselt koondab oma sisekambrites ja jalamis elektromagnetilist energiat.

«Näiteks eeldasime, et sees ei ole tundmatuid õõnsusi ja tavapärase lubjakivi omadustega ehitusmaterjal on püramiidis nii väljas kui sees ühtlaselt,» teatas Venemaa teadlane Andrei Evljuhhin.

Suures püramiidis on mitu ruumi, millest üks oli algselt mõeldud vaarao Cheopsi ja teine ta naise matmispaigaks. On veel kolmas kamber, mis asub sügaval püramiidi all.

«Elektromagnetlained on kõige tugevamad kambrites. Kaasa arvatud neis kahes kambris, millest üks on sügaval ja teine jalami lähedal,» lisasid teadlased.

Püramiidi uurinud vene ja saksa füüsikute sõnul ei teadnud iidsed egiptlased elektromagnetlainetest mitte midagi ning seega ei saa järeldada, et püramiid ehitati just neid laineid silmas pidades.

Vana-Egiptuse vaarao Cheops lasi selle püramiidi ehitada umbes 2551–2471 eKr. Algselt 146 meetri kõrgune püramiid on ehitatud tasandatud kaljule ja püramiidi põhi on lähedane ideaalsele ruudule.

Püramiid on ehitatud kolmes järgus ja igal etapil ehitati uus hauakamber. Esimene on maa-alune hauakamber, mis on 30 meetrit allpool maapinda ja mis on raiutud püramiidi alla kaljusse.