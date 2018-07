Oot, nemad on sugulased? Vaata, mis kuulsused on omavahel seotud

See nimekiri koosneb ootamatute sugulussidemetega kuulsatest inimestest, vahendas The Sun.

1. Mariah Carey ja Ashley Cole

Laulja Mariah Carey paljastas 2007. aastal antud intervjuus: «Minu vanaema oli Cole enne seda kui ta abiellus ja tuleb välja, et ta pärineb samast Alabama piirkonnast, kust Ashley esivanemad».

Mariah Carey ja Ashley Cole FOTO: Elu24/Fotomontaaž

2. Holly Valance ja Benny Hill

Endine austraallannast seebiooperitäht Holly Valance on Briti koomiku nõbu. 33-aastase Holly vanaisa oli Benny onupoeg.

Holly on varasemalt öelnud: «Minu vanavanaema oli temaga (Bennyga) väga lähedane. Ta rääkis mulle alati temast lugusid, aga mul võttis tükk aega aega, et aru saada, et ta räägib maailma ühest kuulsaimast meelelahutajast.»

Holly Valance ja Benny Hill FOTO: Elu24/Fotomontaaž

3. Kim Kardashian ja David Cameron

Endine Briti peaminister ja tõsielustaar on väga kaugelt omavahel sugulased, aga sugulased on nad siiski. Cameron on Kimi ja tema perekonna 13. nõbu.

Neil on kauge ühine sugulane, kelleks on Sir William Spencer.

Kim Kardashian ja David Cameron FOTO: Elu24/Fotomontaaž

4. Snoop Dogg ja Brandy

Snoop Dogg ja Brandy on omavahel väga lähedalt sugulased. Nende puhul kasutatakse terminit first cousins, mis tähendab, et kummagi üks vanem on teise vanema õde või vend.

Snoop Dogg ja Brandy FOTO: Elu24/Fotomontaaž

5. Sofia Coppola ja Nicolas Cage

Sofia Coppola on Nicolas Cage'ile onutütar. Nende isad on vennad. Cage'i päris nimi on Nicolas Kim Coppola.

Sofia Coppola ja Nicolas Cage FOTO: Elu24/Fotomontaaž

6. Justin Bieber ja Ryan Gosling

Kanadast pärit Justin ja Ryan on omavahel väga kaugelt sugulased. Nad on teineteisele 11. nõod.

Justin Bieber ja Ryan Gosling FOTO: Elu24/Fotomontaaž

7. Steven Spielberg ja Gwyneth Paltrow

See viimane paar ei ole küll omavahel veresuguluses, kuid nad on teineteist väga kaua tundnud. Steven Spielberg oli Gwyneth vanemate sõber ning on näitlejanna ristiisa.