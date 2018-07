Absurdimaiguline komöödiafilm «Mehed» lubab mitmeid üllatusi

«Mehed» film valmib Apollo Film Productionsi ja Zolba Productionsi koostöös Eestimaa imelises suves Läänemaal.

Lavastaja, stsenarist ja režissöör Gerda Kordemets on tänaseks vorminud kolmest mehest rääkiva menuka lavastuse järel valmis filmistsenaariumi, mis läks võttesse juba möödunud nädala lõpul ning näeb Eesti kinodes ekraanivalgust juba 2019 aasta märtsis. Sketšidega vürtsitatud romantilise komöödia peategelasteks on kolm sõpra, kolm näitlejat Tiit Sukk, Veikko Täär ja Margus Prangel, kes mängivad selles filmis iseendid. Ja ka kõiki meeste kujutluspiltidest arenevate sketšide karakterrolle.

Komöödiafilmi «Mehed» võtted FOTO: Apollo

Režissöör ja stsenarist Gerda Kordemets lisab, et näidend «Mehed» räägib ju tegelikult rohkem ikka naistest. «Seda filmistsenaariumiks kohandades püüdsin mõelda sellele, mida naised vahel valesti teevad. Mida annab valesti teha, et mõnikord hakkab meestele tunduma, et nad on lõksus, kust tahaks välja pääseda. Isegi, kui tegelikult ei taha. Nii kodus kui ka tööl. Miks meile vahel tundub, et armastuse asemele kolib kooselusse sisse rutiin, et ükskõik kui huvitavasse töösse hiilib tüdimus?»

Ühel hommikul ärkab Veikko tundmatu daami voodis telefonikõne peale, et tema äsjaleitud 25-aastane poeg (Mihkel Vendel) kavatseb Harakasaarel endalt elu võtta. Tiit tõstab mässu, kui noor lavastajanna sunnib teda 40-selt Romeot mängima. Margus otsustab ronida rõdult alla ja pääseda välja oma turvalisest elust, kus pole alles enam midagi, mille üle üllatuda.

Komöödiafilmi «Mehed» võtted FOTO: Apollo

Nii saab hoo sisse kolme mehe romantiline teekond Tallinnast Harakasaarele, mille käigus püütakse päästa ühe noormehe elu ja leida tee tagasi iseendani. Olukorda komplitseerib asjaolu, et ühelgi kolmest mehest ei ole kaasas mobiili.

Gerda jaoks on selles filmis oluline isa ja poja teineteiseleidmise liin. «Robin (Mihkel Vendel) ütleb filmis: »Sellest on vähe, et keegi on kellegi isa, ema või laps. Inimesed peavad üksteist vajama.« See on minu jaoks ülitähtis mõte ja laiendatav ka kooselule, töösuhetele – kõigele.»

Loo lõpuks leiab igaüks meie kolmest peategelasest tasakaalu ja põhjuse eluga edasi minna. Veikko tunneb rõõmu pojast, keda tal kunagi pole olnud ning mõtleb, et teel kohatud Lauraga (Piret Laurimaa) võiks ehk isegi koos elada. Margus otsustab Harakasaarele jääda ja proovida erakuelu. Tiit aga mõistab, et see elu, mis tal on, see ongi see, mida ta endale alati igatsenud on. Ent loo käigus saab ilmsiks seegi, et ühel või teisel moel juhivad meeste elu ikka ja alati naised.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et filmis räägitakse tõsiselt tõsistest asjadest, aga viis, kuidas seda tehakse, on väga naljakas. «Elu kogu oma tõsiduses on üks kohutavalt naljakas nähtus. Elu ongi komöödia, mitte tragöödia või draama,» ütleb Gerda Kordemets.

Film «Mehed» jõuab kinodesse 15. märtsil 2019

Lavastaja ja stsenarist: Gerda Kordemets