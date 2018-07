Päikese vastu allergiline mees sai oma probleemile huvitava lahenduse

25-aastasel Alexil on äärmiselt haruldane haigus ladinakeelse nimetusega xeroderma pigmentosum. See tähendab, et ta on 10 000 korda päikesele tundlikum kui keskmine inimene. Tema olukord on nii halb, et kui ta lapsepõlves päikese kätte viidi, tekkisid tema näole kõrvetusarmid, vahendas Metro.

Ta kannab isegi hallidel ja pilvistel päevadel maski ning silmi kaitsvat visiiri, kuna UV-kiired on tema nahale niivõrd ohtlikud.

Kuid nüüd on leiutaja Zoe Laughlin leidnud lahenduse, et Alex saaks ka ilusate ilmadega välja minna. Ta presenteeris Alexile «teise naha» maski BBC Two saates «The Big Life Fix» ja see näeb tema enda moodi välja.

Alex maski proovimas FOTO: Kuvatõmmis

Haigus xeroderma pigmentosum võtab Alexi nahalt ära võime päikese poolt DNA-le tekitatud kahjustuste parandamiseks. Alexi maski tegemine võttis kaks kuud aega. Lõpuks sai see tehtud 3D printeri abil, mille kujutise loomiseks kasutati temast tuhandeid pilte. Tema näost tehtud silikoonkuju tehti 3D printimise järel tehtud šablooni abil. Silikoon on ideaalne materjal, kuna selle UV reiting on null ning reitingud üks ja alla selle on Alexi jaoks piisavad, et ta kannatada ei saaks.

Alex oli maski esmakordselt nähes sõnatu: «Ma ei uskunud, et see võimalik on.»

Tema ema Anna ütles: «Ma olen pahviks löödud. Mul on hea meel, et te proovisite midagi, mida enne tehtud pole. Isegi kõige pöörasemates unenägudes ei oleks ma midagi sellist suutnud ette kujutada.»

Esimest korda, kui Alexi vanemad viisid poisi päikese kätte, läks tema nahk justkui põlema. Anna meenutas saates: «Piltide pealt on näha, et ta nägu oli praetud, kohutavalt praetud, nahka ei olnud üldse alles. Tema nägu, käed ja jalad olid põlenud.»

Alex lapsepõlves FOTO: Kuvatõmmis