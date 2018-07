Ja läinud ta ongi: Uudo Sepp sai auto eest hea pakkumise ja müüs selle maha

Elu24 kirjutas eile, et värske superstaarisaate võitja Uudo Sepp on müüki pannud enda BMW, mis tal saate algusest on seisma jäänud. Nüüd kinnitab laulja, et kuna sai auto eest hea pakkumise, siis otsustas selle müügihinnast odavamalt maha müüa.