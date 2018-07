Vihane Saku valla elanik läbustajatele: viskame Männiku karjäärist välja kõik peesitajad, kes ei suuda puhtust hoida

Enda murest lähtuvalt algatas Puustusmaa Saku valla Facebooki lehel aktsiooni, et kutsuda üles kohalikke inimesi probleemile lahendust leidma.

Elu24 võttis Puustusmaaga ühendust ja küsis täpsemalt, kui suure probleemiga tegu on.

«Väga räpane on ja teatud inimgrupid on lihtsalt räpakad. Prügikotid kistakse lõhki ja sodi on igal pool laiali. Tuld tehakse üsna tihti, suitsu tehakse igal pool, konid igal pool. Juuakse alkoholi ja hiljem visatakse metsa alla,» rääkis Puustusmaa.

«Männikul on inimesi palju, aga kui seal põlema läheb, siis Saku asula on kõrval ja autod metsade ääres. Inimesil on palju ja võivad vabalt ka tulelõksu jääda. Kõige hirmsam on et tehakse ka suuri lõkkeid,» rääkis Saku elanik enda muret.

Kristjan Puustusmaa täpsustas, et ta pidas teatud inimgruppide all silmas vene keelt rääkivaid inimesi.

Kristjan Puustusmaa FOTO: Facebook

Puustusmaa kirjutas Facebooki üleskutse, kus tema sooviks on lahti saada inimestest, kes ei suuda randa puhtana hoida, et see kõikide jaoks kena ja puhas oleks.

«Hoiame selle ala puhtana ja viskame rannaalalt välja kõik inimesed, kes ei suuda randa kaasatoodud prügi sealt ära viia ja loobivad need kohapeal laiali või jätavad sinna, kuhu sodi kukub. Olgu see siis öösel või päeval,» kirjutas ta. «Üks on Wakepark ja teine on selle vastas, teisel pool raudteed Männiku järv. Mõlemad kohad on hea vee ja liivarannaga,» lisas Puustusmaa.

«Need tohmanid, kes siltide tähendusest aru ei saa või lugeda ei oska, siis nemad pole Saku avalikesse randadesse oodatud ja viskame nad lihtsalt rannaalalt välja. Kui vaja, siis teeme käepäraste vahenditega selgeks siltide tähendused,» lisas Puustusmaa.

«Praegu on väga kuiv ja suitsude ning grillimise asjade asemel võta randa kaasa müts, jook ja puuviljad. Kui tahad suitsu teha, siis tee oma suits eemal parklas ning viska korralikult kustutatud koni prügikasti või võta see kaasa. Ära tee seda rannas. Pane tähele mis su ümber inimesed teevad,» luges Puustusmaa rahvale sõnad peale.

Saku valla rannad FOTO: Kuvatõmmis/ Google Maps

Rahvale aktsioon meeldib, sest ka nemad arvavad, et randade risustamine on halb.

«Nõustun aktsiooniga. Häbi ikka, mismoodi prahitakse,» kirjutas üks.

«Prügistamisega on olukord üliväga halb Männiku järve ääres, see on see raudteepoolne. Valdeku järve (see Wakepargi oma) olukord on parem, sest Wakepargi haldaja tagab olulisel määral prügi kokkukorjamise. Suitsetamine rannas on mu arust tõsine probleem: tahad lastega supelda, mingi kamp hakkab su kõrval üksmeelselt suitsetama,» lisas teines.