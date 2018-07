Pierce «James Bond» Brosnan ja ta naine on olnud koos 25 aastat

Brosnani esimene naine Cassandra Harris suri 1991. aasta detsembris ja ta tütar Charlotte Brosnan 2013. aasta juulis vähki, teatab Daily Mail.

Kuigi Brosnan on kehastanud filmides naistevõrgutajaid, on ta tegelikult pühendunud abikaasa ja isa. Alles hiljuti jäädvustasid kõmufotograafid, kuidas 65-aastane näitleja koos oma 54-aastase naise Keelyga Californias Malibus jalgratastega sõitsid ja nad nägid välja nagu vastarmunud.

Pierce Brosnan ja ta naine Keely Malibus jalgrattaga sõitmas FOTO: DKSAN2 / MB / MEGA/Scanpix

Pierce Brosnan ja ta naine Keely Malibus jalgrattaga sõitmas FOTO: DKSAN2 / MB / MEGA/Scanpix

Modell Keely Smith ja Pierce Brosnan kohtusid 1993. aastal Mehhikos ühel rannapeol ja on alates sellest koos olnud.

Brosnani sõnul on Keely suurepärane naine, keda ta ei vahetaks ühegi noorema ega kõhnema vastu, kuna ta on aidanud teda rasketel aegadel ja on alati talle toeks.

Pierce Brosnan ja ta naine Keely Shaye Smith FOTO: Stefanie Keenan / AFP/Scanpix

Paar näitab avalikkuses olles alati välja, kui palju nad teineteisele tähendavad.

«Mu naine on väga elujõuline, ta armastab elu. Tema tugevus on aidanud mind mustadest aukudest välja, olen selle eest talle tänulik,» sõnas staar ühes intervjuus.

Möödunud nädalal lõpul kirjutas Brosnan oma naisele sotsiaalmeedias: «Tänan Sind nende viimase 25 õnneliku aasta eest».

Pierce Brosnan ja ta naine Keely Shaye Smith FOTO: Can Nguyen/Capital Pictures / CAN/Capital Pictures/Scanpix

Juunis tähistati USAs isadepäeva ja siis kirjutas Keely sotsiaalmeedias, et neil on mitu suurepärast last ning et Pierce on maailma parim isa.

Paljud on kiitnud Pierce Brosnanit, et ta naine ei ole nagu glamuurimodell või end piitsepeenikeseks näljutanud näitlejanna, vaid õitsev keskealine daam kogu oma ilus.

On ka neid kelle arvates on Brosnani ja ta naise kiindumus vaid reklaamtrikk, mis aitab staari end pildil hoida, kuid paari sõbrad lükkavad selle ümber.

«Keelyl on omad miinused, näiteks keskmisest suurem kehakaal, kuid see ei tähenda Pierce’i silmis mitte midagi. Ta peab oma naist väga seksikaks,» teatas allikas.

Pierce Brosnan ja ta naine Keely Shaye Smith FOTO: ROBYN BECK / AFP/Scanpix

Neil on kaks poega, 21-aastane Dylan ja 17-aastane Paris, kes mõlemad on modellid.

Keely Shaye Smith ja Pierce Brosnan abiellusid 2001. aastal, kuus kuud pärast oma teise poja Parise sündi.

Brosnan on mitmes intrevjuus rõhutanud, et tal tekib aegajalt depressisioon ja Keely on tal alati aidanud sellest üle saada.

Nii Brosnan kui ta naine on aktiivsed keskkonnakaitsjad, tegeledes mitmete keskkonnakaitseprojektidega. Samuti oskavad nad mõlemad üsna hästi joonistada ja maalida.

Pierce Brosnan 2015 FOTO: LaPresse/Gian Mattia D'Alberto / LaPresse/Scanpix

Pierce Brosnani tehtud Bob Dylani portreemaali eest maksti Cannes’is toimunud oksjonil üle kahe miljoni dollari.

Brosnani esimene naine oli Austraalia näitlejanna, endine Bondi-tüdruk Cassandra Harris, kes suri 1991. aastal 43-aastasena vähki. Brosnan ja Harris olid koos 11 aastat.

Brosnani hooldada jäid nii nende ühine poeg Sean, kuid ka Cassandra kaks last, Charlotte ja Chris, naise eelmisest abielust, kelle Brosnan adopteeris. Charlotte Brosnan suri 2013. aastal vähki.

Pierce Brosnan kasvas üles Iirimaal, kus katoliku kiriku mõju on seni suur. Staari mälestuste kohaselt oli ta lapsepõlv üsna sünge, sest ta õppis katoliku koolis, kus mungad õpilasi iga üleastumise eest nahutasid. Ta isa lahkus pere juurest, kui ta oli vaid kaheaastane ja tal ei ole eriti oma isast mälestusi. Ema läks mõni aeg hiljem tööle Suurbritanniasse Londonisse, jättes väikese Pierce’i sugulaste hoole alla.

Ema abilellus uuesti, kui Pierce oli 11-aastane ja nad kolisid Inglismaale, kus ta uude kooli läks. Seal kiusati tulevast staari ta iiri aktsendi tõttu.

Arvatakse, et just keerulise lapsepõlve ja teismeliseea tõttu hindab Pierce Brosnan stabiilset pereelu ja oma naist.

Pierce Brosnan ja ta naine Keely Shaye Smith FOTO: Fredrik Sandberg/SCANPIX / Scanpix Code 71420/Scanpix

Kui Brosnan ei ole filmivõtetel, siis nad elavad vahedumisi Californias ja Hawaiil. Nad tegelevad aktiivselt aiandusega ja kirjutavad sellel teemal artikleid. Keely Smith on teleprodutsent ja Brosnan aitab tal vahel saateid teha.

Pierce Brosnani sõnul saab ta oma «annuse võõraid naisi» kätte filmivõtetel, mis tegelikult on üsna raske töö ja ta ei vaja lisaks oma abikaasale teisi naisi.

«Minu naine ja meie abielu on nagu hea veini, mis aasta aastalt ikka paremaks muutub,» sõnas Brosnan alles hiljuti.

Keely Shaye Smith ja Pierce Brosnan FOTO: Christine Olsson/TT / TT NEWS AGENCY/Scanpix

Pierce Brosnan mängis agent James Bondi neljas filmis: 1995 «Goldeneye» (Kuldsilm), 1997 «Tomorrow Never Dies» (Igavene homne), 1999 «The World Is not Enough» (Liiga kitsas maailm) ja 2002 «Die Another Day» (Surra veel üks päev).

Pierce Brosnan James Bondina FOTO: Rights Managed / EON PRODUCTIONS / Ronald Grant A/Scanpix

Pierce Brosnan James Bondina filmis «Die Another Day» (Surra veel üks päev) FOTO: Rights Managed / MGM/EON / Ronald Grant Archive /Scanpix

Kaader filmist «The World Is Not Enough» (Liiga kitsas maailm). Pildil Sophie Marceau ja Pierce Brosnan FOTO: / AP/Scanpix