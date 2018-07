Naomi Campbelli poiss-sõber tegi teatavaks beebiuudise

Londonist pärit muusik postitas Instagrami foto, millel on näha 4D ultraheli. Skepta, kelle pärisnimi on Joseph Junior Adenuga andis pildiga teada, et saab esmakordselt isaks.

Küll aga pole pildil rohkem kedagi märgitud, jättes mehe fännid teadmatusse selle osas, kes on lapse ema. Kõnealust pilti näed SIIT!

Skepta Joseph Junior Adenuga. 23/06/2018. FOTO: Federico Pestellini / imago/PanoramiC

Ent see ei takista mehe fänne talle kaasa elamast. «Mul on sinu üle nii hea meel!» kirjutab üks fänn.

«Elumuutus, uus peatükk. Õnnitlused,» lisab teinegi.

Kolmas küsib seevastu: «Kas see tähendab, et Naomi Campbell on rase?»

47-aastane Naomi Campbell ja 35-aastane Skepta kinnitasid oma suhet märtsis, kui poseerisid ajakirja GQ tarbeks üheskoos poolpaljalt.

Juunikuus tunnistas Skepta, et Campbell on tema arust imeline naine. «Naomi Campbell on minu lemmik kaanetüdruk.»

Vaid mõned kuud peale GQ fotosessiooni andis Campbell haruldase intervjuu, milles paljastas, et soovib väga lapsi saada, kui õige mees tema elus olemas on. Varem on naine kaalunud ka lapsendamist.