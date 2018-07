Kas «Noorte miljardäride klubi» jääb Kevin Spacey viimaseks filmiks?

Näiteks ei ole filmitegemist lõpetanud James Franko, Woody Allen ja juba aastakümneid varem ahistamises süüdistatud Roman Polanski. Need mehed on oodanud ära, et nende süüdistamisest tüdinetakse ja jätkanud oma tegevust. Selle tõttu arvatakse, et paari aasta pärast on ka Spacey vastu esitatud süüdistused unustatud ja ta on staariseisuses tagasi. Võimalik, et saab tulevikus mõne oma rolli eest isegi Oscari.