Üledoosi saanud Demi Lovato viibib ikka haiglas: lauljatari seisund ei ole kiita

TMZ sõnul on Lovato jätkuvalt Los Angelese haiglas, sest tal tekkisid üledoosist tingitud komplikatsioonid. Lauljataril on väga kõrge palavik ning ta kannatab meeletu iivelduse käes.

Esiti arvati, et tegu oli heroiini üledoosiga, ent Lovato lähikondlane kinnitas, et tegu ei olnud heroiiniga. Lauljatar ise aga keeldub parameedikutele ütlemast, millise uimastiga tegu oli. Arvatakse, et tegu võis olla rahustitega.