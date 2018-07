Pildid: Paris Hiltoni nabani ulatuv dekoltee võtab õhku ahmima

37-aastane staarike, kellel on seljataga mitmeid purunenud suhteid, on nüüdseks enda kõrvale leidnud selle ühe ja õige, kellega tahab oma elu jagada.

Õnnelikuks meheks on näitleja Chris Zylka, kes kosis naist kaks miljonit dollarit maksva kihlasõrmusega, mille naine on suutnud nüüdseks ka korra ära kaotada.

Kihlasõrmus läks kaduma ühel klubiõhtul, naise sõnul on tegemist «nii suure ja raske» sõrmusega, et see lihtsalt lendas märkamatult sõrmest. Õnneks päästis olukorra kihlatu Chris, kes leidis selle klubi põrandalt üles.