Fox kanali endine töötaja: kadunud lennul MH370 olnud sattusid organiröövi ohvriks

Tiptoni sõnul on jõude, kes ei soovi tõe pinnale tulemist ja selle tõttu kanal vallandas ta, edastab news.com.au.

Ametlikult süüdistatakse Tiptonit, et ta kasutas tööalast e-posti vandenõuteooria levitamiseks ja nimetatud lennuki pardal kadunuks jäänute peredele ebaseaduslikult raha kogumises.

Darlene Tipton FOTO: Facebook.com

Tipton kontakteerus Malaysia Airlinesi lennul MH370 olnud ameeriklase Philip Woodi kallima Sarah Bajciga teatades, et tema andmetel oli Wood mõnda aega pärast lennuki kadumist elus, kuid siis jälg jahtus.

Darlene Tipton ja ta abikaasa Ken Tipton on seisukohal, et Malaysia Airlinesi lennuk rööviti, kuna kuskil oli vaja suures koguses doonororganeid ja sellel lennul olnud langesid organiröövi ohvriks.

Malaysia Airlinesi Boeing 777 FOTO: Wikipedia.org

Tiptonid tegid Bajcile ettepaneku neid teooria tõestamisel aidata, kuid naine keeldus ja kontakteerus Fox kanali juhtidega teatades, et üks nende töötajad ahistab teda oma vandenõuteooriaga.

Selle juhtumi paljastas oma blogis ameeriklannast piloot Christine Negroni, kelle arvates on Tipton ja ta mees on lihtsalt šarlatanid.

Fox vallandas 24 aastat selles kanalis töötanud Darlene Tiptoni.

Tipton alustas siis iseseisvalt internetis Philip Woodi leidmiseks rahakogumist, saades 100 000 dollarit. Bajci sõnul ei andnud ta selleks Tiptonile luba ja ta ei tea, mida see naine kogutud rahaga teeb.

Kuid Tipton on juba ärgmise rahategemise skeemi juures. Ta tahab koguda ühisrahastamise abil 27 miljonit dollarit filmi tegemiseks, mille abil tahab tõestada, et lennul MH370 olnud tapeti nende organite pärast.

Foxi endise töötaja sõnul sunniti piloote kurssi muutma ja lennul olnud viidi India ookeani mingile saarele salakohta. Ametlikel andmetel kadus Malaysia Airlinesi Boeing 777 8. märtsil 2014 kell 1.22 Malaisia aja järgi, kui kurss oli veel Hiina suunas. Lennuandmete uurimine näitas, et järsku muutsid piloodid kurssi, tuues lennuki tagasi Malaisia poole ja lend kulges edasi üle Malaka poolsaare ja väina India ookeani suunas.

Flightradar24.com pilt, millel on näha lennu MH370 teekonda, mis sai laguse Kuala Lumpurist FOTO: / AP/Scanpix

Malaysia Airlinesi lend MH370 pidi kulgema Kuala Lumpurist Pekingisse FOTO: Wikipedia.org

Tiptoni arvates on selle lennuki kadumisega seotud Hiina, mille võimud on keelanud Falun Gongi nimelise vaimse liikumise tegevuse. Selle hiinlastest liikmeid on sunnitööle saadetud ja tapetud ning nende organeid on eemaldatud, kuid organidoonoriteks on kasutatud ka välismaalasi.

Tiptoni andmetel tehakse Hiinas doonororganitega suurt äri ja Hiina agentidel ei olnud keeruline Malaisia lennuk ära röövida.

Üsna paljud usuvad Darlene Tiptoni teooriat, kuna rahvusvaheline uurimine ja 30. juulil avalikustatud lõppraport ei andnud vastust, mis sai neli aastat tagasi kadunud Malaysia Airlinesi lennukist ja selle pardal olnutest.

Malaysia Airlinesi kadnud lennu MH370 lõppraport FOTO: Stringer / Reuters/Scanpix

Tiptonil on filmi tegemiseks koos üle 760 000 dollari. Ameeriklanna on veendunud, et kui ta oma filmiga tõe pinnale toob, ei julge Hiina enam nii avalikult organidoonoreid röövida.

Tiptoni teatel on tal 2017. aasta video, milles hiinlasest miljardär Guo Wengui teatab, et tal on kadunud lennuki pardal tehtud video, mis tõestab, et see lennukitäis inimesi sattus organiröövi ohvriks.

Mitmed lennu MH370 otsimisega seotud lennunduseksperdid soovitasid Darlene Tiptonil anda tema käes olevad võimalikud andmed kadunud lennuki kohta üle uurijatele, kuna see võib aidata kadumismüssteriumi lahendamisele sammu lähemale. Samas ei usu nad, et lennuki kadumisega oli seotud must äri organitega.